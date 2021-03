Fondo Valle Vitulanese, nuovi interventi per la riapertura al traffico (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Vitulano – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il Sindaco di Foglianise Giuseppe Tommaselli ed il suo Vice Giovanni Mastrocinque. Al centro dell’incontro il ripristino della circolazione sulla Fondo Valle Vitulanese, chiusa al traffico dallo scorso 14 febbraio a causa di un imponente smottamento. Sull’arteria sono in corso, ordinati dalla Provincia, i lavori necessari per riaprire in sicurezza l’arteria ed, in questi ultimi giorni, sono stati effettuati sopralluoghi anche da parte degli amministratori comunali per monitorare l’andamento delle opere di ripristino che si pensava potessero concludersi entro la fine della corrente settimana. E’ di queste ore, tuttavia, la notizia che il Dirigente del Settore Tecnico della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Vitulano – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il Sindaco di Foglianise Giuseppe Tommaselli ed il suo Vice Giovanni Mastrocinque. Al centro dell’incontro il ripristino della circolazione sulla, chiusa aldallo scorso 14 febbraio a causa di un imponente smottamento. Sull’arteria sono in corso, ordinati dalla Provincia, i lavori necessari per riaprire in sicurezza l’arteria ed, in questi ultimi giorni, sono stati effettuati sopralluoghi anche da parte degli amministratori comunali per monitorare l’andamento delle opere di ripristino che si pensava potessero concludersi entro la fine della corrente settimana. E’ di queste ore, tuttavia, la notizia che il Dirigente del Settore Tecnico della ...

Advertising

anteprima24 : ** Fondo Valle Vitulanese, nuovi interventi per la riapertura al traffico ** - VAIstradeanas : 17:59 #SS16 Traffico da Francavilla Mare/Innesto Ss649 Fondo Valle Ale a Ponte Foro/Innesto Ss263 Val Di Foro E Bocca Di Va.Velocità:10Km/h - Scisciano : Campania, Fondo Valle Calore. Cammarano (M5S):”Far ripartire i lavori dell’ultima grande incompiuta”: Il presidente… - ottopagine : Cammarano: 'Fondo Valle Calore, far ripartire i lavori' #VallodellaLucania - cilentonotizie : Cammarano: “Fondo Valle Calore, far ripartire i lavori dell’ultima grande incompiuta” -