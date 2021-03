Advertising

LaGazzettaWeb : Foggia, Comune nel mirino per sospetti di mafia: la Meloni azzera il partito - carlucci_cc : RT @Virus1979C: Il comune di Foggia a rischio scioglimento per infiltrazione mafiosa. Nella relazione consegnata dalle forze dell’ordine al… - PugliaStream : Foggia: raid, veleni e dimissioni al Comune per i controlli antimafia - Vinskr1 : RT @Virus1979C: Il comune di Foggia a rischio scioglimento per infiltrazione mafiosa. Nella relazione consegnata dalle forze dell’ordine al… - Massimo37114477 : RT @Virus1979C: Il comune di Foggia a rischio scioglimento per infiltrazione mafiosa. Nella relazione consegnata dalle forze dell’ordine al… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Comune

Il Fatto Quotidiano

- Con i commissari antimafia in casa per setacciare atti e documenti dell'amministrazione soprattutto in materia di affidamenti e appalti, aldic'è spazio anche per lo scontro politico 'interno' al centrodestra - nonostante la compattezza mostrata in occasione dell'elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, Lucio ...Oggi, infatti, i Medici di Medicina Generale hanno effettuato tutte le somministrazioni a domicilio richieste neldi Rignano Garganico. La ASL, intanto, per le successive fasi della ...FOGGIA - Con i commissari antimafia in casa per setacciare atti e documenti dell’amministrazione soprattutto in materia di affidamenti e appalti, al Comune di Foggia c’è spazio anche per lo scontro po ...In streaming dal Teatro Umberto Giordano di Foggia sono andate in scena la Compagnia Teatro ... Infine, in streaming dal Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle sono andate in scena l’Associazione ...