Focolaio in ospedale, infermiere no vax infetta 9 pazienti (Di giovedì 25 marzo 2021) Scoppia un Focolaio in ospedale, l'ennesimo. Ed ancora una volta la colpa è da addossare ad un membro del personale sanitario che non si vaccina. Focolaio in ospedale, il cluster scoppia all'interno della struttura sanitaria di Lavagna, in provincia di Genova. E fa seguito all'ulteriore Focolaio in ospedale che ha riguardato il Policlinico San Martino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

