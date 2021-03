Flavio Insinna | l’annuncio inaspettato all’Eredità | «Da oggi cambia tutto» “Sparisce” la campionessa Martina Crocchia

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 25 marzo 2021)in diretta: «Da». “” anche. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1., però, il format è stato “modificato”. In studio non ci sono i soliti volti, manca anche laveterana. A spiegare, il conduttore. «Da– afferma – e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant’Egidio. Com’è accaduto l’anno scorso, quando ci trovavamo in emergenza. Il ...