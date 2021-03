Fiorentina, striscione dei tifosi per Prandelli: «Per sempre fieri del tuo amore» – FOTO (Di giovedì 25 marzo 2021) I tifosi della Fiorentina hanno dedicato uno striscione in onore dell’ex tecnico viola Cesare Prandelli: «Per sempre fieri del tuo amore» – FOTO Le dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina hanno sconvolto i tifosi. La Curva Fiesole ha esposto all’esterno dello stadio Franchi uno striscione in onore dell’ormai ex tecnico viola. «Viene prima l’uomo dell’allenatore. Per sempre fieri del tuo amore», questa la dedica dei sostenitori della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Idellahanno dedicato unoin onore dell’ex tecnico viola Cesare: «Perdel tuo» –Le dimissioni di Cesareda allenatore dellahanno sconvolto i. La Curva Fiesole ha esposto all’esterno dello stadio Franchi unoin onore dell’ormai ex tecnico viola. «Viene prima l’uomo dell’allenatore. Perdel tuo», questa la dedica dei sostenitori della. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

UgoBaroni : RT @CorSport: #Fiorentina, striscione per #Prandelli: 'Viene prima l'uomo...' ?? - CorSport : #Fiorentina, striscione per #Prandelli: 'Viene prima l'uomo...' ?? - sportli26181512 : #Fiorentina, i tifosi della curva omaggiano Prandelli: striscione fuori dal Franchi: #Fiorentina, i tifosi della cu… - sportli26181512 : #Fiorentina, striscione per Prandelli: 'Viene prima l'uomo...': La Fiesole ha scelto di omaggiare così l'allenatore… - AleStarless : RT @MatteoDovellini: Lo striscione della Curva Fiesole per Cesare Prandelli #Fiorentina #Prandelli -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina striscione Fiorentina, striscione per Prandelli: 'Viene prima l'uomo...' ...Fiesole ha scelto di omaggiare l'ex allenatore con uno striscione appeso ai cancelli dello stadio Artemio Franchi: "Viene prima l'uomo dell'allenatore, per sempre fieri del tuo amore". La Fiorentina ...

Uno striscione per Prandelli emoziona i tifosi FIRENZE - Uno striscione saluta Cesare Prandelli che si è dimesso dalla guida della Fiorentina con una lunga lettera rivolta ai tifosi . "Viene prima l'uomo dell'allenatore, per sempre fieri del tuo amore" recita ...

Fiorentina, striscione per Prandelli: "Viene prima l'uomo..." Corriere dello Sport.it Fiorentina, il saluto dei tifosi a Prandelli: “Per sempre fieri del tuo amore” Dopo le dimissioni da allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha ricevuto il saluto da parte dei tifosi della viola.

Uno striscione per Prandelli emoziona i tifosi FIRENZE: La Curva Fiesole ha affisso uno striscione per salutare l'allenatore Cesare Prandelli che si è dimesso con una lettera dalla guida della Fiorentina ...

...Fiesole ha scelto di omaggiare l'ex allenatore con unoappeso ai cancelli dello stadio Artemio Franchi: "Viene prima l'uomo dell'allenatore, per sempre fieri del tuo amore". La...FIRENZE - Unosaluta Cesare Prandelli che si è dimesso dalla guida dellacon una lunga lettera rivolta ai tifosi . "Viene prima l'uomo dell'allenatore, per sempre fieri del tuo amore" recita ...Dopo le dimissioni da allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha ricevuto il saluto da parte dei tifosi della viola.FIRENZE: La Curva Fiesole ha affisso uno striscione per salutare l'allenatore Cesare Prandelli che si è dimesso con una lettera dalla guida della Fiorentina ...