Fiorentina | riecco Kokorin dopo le cure

FIRENZE - Senza i cinque Nazionali ( Castrovilli e Biraghi , Vlahovic e Milenkovic , Amrabat ), senza Kokorin che sarà a Firenze oggi dopo aver trascorso diversi giorni a Roma a seguire il programma ...Laè la mia squadra, in un momento di difficoltà come lo scorso anno mi hanno richiamato e cercherò di dare il massimo. Con Firenze ho una pagina aperta da tanti anni, è come stare a casa. ...Iachini: "E’ sempre un’emozione particolare perché la Fiorentina per me non è una squadra come tutte le altre" ...Hakan Calhanoglu ha segnato anche in nazionale: secondo gol consecutivo per il turco. Si è finalmente sbloccato?