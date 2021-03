Fiorentina | Igor | «Rispetto per Prandelli | sono grato per ogni cosa»

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il difensore della, commenta l’addio di Cesare: ecco le sue dichiarazioni dopo la lettera dell’ex tecnico Il difensore della, commenta l’addio di Cesarein un’intervista a Lance.com.– «Prima di tuttocome persona e allenatore per tutto quello che ha fatto qui per noi.la sua decisione, ha scelto di non far più parte del gruppo.per tutto ciò che mi ha insegnato, per le opportunità che mi ha dato mentre era qui. Gli auguro tutto il meglio personalmente e professionalmente. È un allenatore che mi ha aiutato molto e lo ricorderò per sempre». Leggi su Calcionews24.com

TuttoFanta : ?? #FIORENTINA, le parole di #Igor sull'infortunio :'Il recupero è ancora più avanzato di quanto mi aspettassi. Non… - marcobandini8 : Nessun giocatore apparte Igor ha messo mi piace alla lettera di addio di prandelli su Instagram. Tutti loro invece… - Fiorentinanews : #Igor: 'Sono grato a #Prandelli per tutto ciò che mi ha insegnato e le opportunità che mi ha dato. Il mio recupero?… - Fantacalcio : Fiorentina, Igor: 'Infortunio? Ecco quando torno'

Non so ancora quanto tempo manca per tornare ad allenarmi con la squadra, ma farò di tutto per rientrare dopo la sosta. Qui alla Fiorentina sanno quando sarà il momento giusto per tornare. Mi fido di ...