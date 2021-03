Fino a maggio addio alla zona gialla, governo spaccato sulle riaperture. Verso i nuovi colori: solo il Lazio punta all’arancione (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è aria di discussione nel governo per le nuove fasce di rischio che nei prossimi giorni dovranno colorare le Regioni d’Italia. La strategia anti Covid per Pasqua sarà senza nessun dubbio rossa: dal 3 al 5 aprile tutto il territorio nazionale manterrà le massime restrizioni previste. I dati settimanali diffusi domani 26 marzo dalla Cabina di Regia potrebbero però decidere per l’immediato passaggio in fascia rossa di più territori già da lunedì 29 marzo. A questo scenario si aggiunge poi quello poco più lontano del dopo Pasqua: mantenere la stretta per almeno un altro mese, con fascia gialla bloccata Fino a maggio, è una delle ipotesi più discusse nella trattativa del governo sul nuovo decreto. I possibili cambi da domani Con più di 20 mila contagi in 24 ore, il Paese attende ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è aria di discussione nelper le nuove fasce di rischio che nei prossimi giorni dovranno colorare le Regioni d’Italia. La strategia anti Covid per Pasqua sarà senza nessun dubbio rossa: dal 3 al 5 aprile tutto il territorio nazionale manterrà le massime restrizioni previste. I dati settimanali diffusi domani 26 marzo dCabina di Regia potrebbero però decidere per l’immediato passaggio in fascia rossa di più territori già da lunedì 29 marzo. A questo scenario si aggiunge poi quello poco più lontano del dopo Pasqua: mantenere la stretta per almeno un altro mese, con fascia gibloccata, è una delle ipotesi più discusse nella trattativa delsul nuovo decreto. I possibili cambi da domani Con più di 20 mila contagi in 24 ore, il Paese attende ...

