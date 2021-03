Film, serie, biopic. In tv il calcio si gioca la sua partita infinita - (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Gnocchi Dopo la fiction Sky su Totti sono già pronte quelle su Baggio (Netflix) e gli Azzurri (Rai) I libri sul calcio, dalle biografie ai saggi di filosofia pedatoria, potrebbero riempire una biblioteca grande come uno stadio, il Colosseo ad esempio. Da Pier Paolo Pasolini all'antropologo Desmond Morris si sprecano le interpretazioni in chiave rituale della partita di pallone: stilizzazione della battaglia, rievocazione di un passato remoto tribale, continuazione con mezzi diversi della tragedia greca. Senza dilungarci troppo, nel nostro prosaico mondo, i campioni hanno raggiunto la statura degli eroi (nel caso di Ibrahimovic anche oltre, visto che si è autoproclamato divinità dei campi sportivi). Anche la televisione, di recente, sembra essersi accorta del potenziale di alcune storie di football. I servizi in streaming o a ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Gnocchi Dopo la fiction Sky su Totti sono già pronte quelle su Baggio (Netflix) e gli Azzurri (Rai) I libri sul, dalle biografie ai saggi di filosofia pedatoria, potrebbero riempire una biblioteca grande come uno stadio, il Colosseo ad esempio. Da Pier Paolo Pasolini all'antropologo Desmond Morris si sprecano le interpretazioni in chiave rituale delladi pallone: stilizzazione della battaglia, rievocazione di un passato remoto tribale, continuazione con mezzi diversi della tragedia greca. Senza dilungarci troppo, nel nostro prosaico mondo, i campioni hanno raggiunto la statura degli eroi (nel caso di Ibrahimovic anche oltre, visto che si è autoproclamato divinità dei campi sportivi). Anche la televisione, di recente, sembra essersi accorta del potenziale di alcune storie di football. I servizi in streaming o a ...

