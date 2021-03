FIFA 22: EA Sports rescinde il contratto con il telecronista Pierre Menes per le accuse di violenza sessuale (Di giovedì 25 marzo 2021) EA Sports, con un breve comunicato divulgato tramite i social, ha annunciato che sta provvedendo a rescindere il contratto stipulato con il popolare giornalista sportivo Pierre Ménès e che non sarà la voce ufficiale delle telecronache della versione francese del nuovo FIFA 22. Nelle ultime ore, dopo la messa in onda di un documentario su Canal+, sono emerse testimonianze di violenze sessuali nei confronti di alcune giornaliste sportive che hanno partecipato alle trasmissioni di Pierre Menes. Di seguito riportiamo il comunicato integrale divulgato dalla software house canadese: “Per noi è importante che il comportamento dei nostri atleti e partner sia in linea con i valori di EA Sports FIFA. Siamo venuti a conoscenza delle ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 25 marzo 2021) EA, con un breve comunicato divulgato tramite i social, ha annunciato che sta provvedendo are ilstipulato con il popolare giornalista sportivoMénès e che non sarà la voce ufficiale delle telecronache della versione francese del nuovo22. Nelle ultime ore, dopo la messa in onda di un documentario su Canal+, sono emerse testimonianze di violenze sessuali nei confronti di alcune giornaliste sportive che hanno partecipato alle trasmissioni di. Di seguito riportiamo il comunicato integrale divulgato dalla software house canadese: “Per noi è importante che il comportamento dei nostri atleti e partner sia in linea con i valori di EA. Siamo venuti a conoscenza delle ...

