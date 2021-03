Fermato in pieno lockdown, scrive il falso nell’autocertificazione: il gup di Milano lo assolve perché “non c’è obbligo di dire verità” (Di giovedì 25 marzo 2021) A marzo dello scorso anno, in pieno lockdown era stato Fermato e aveva mentito, scrivendo nell’autocertificazione che stava tornando a casa da lavoro anche se quel giorno non era in turno. Ma oggi, finito a processo con l’accusa di falso, il 24enne protagonista della vicenda è stato assolto perché “l’obbligo di dire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. È destinata a far discutere la decisione presa dal gup di Milano, Alessandra Del Corvo con rito abbreviato. Il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione “perché il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) A marzo dello scorso anno, inera statoe aveva mentito,ndoche stava tornando a casa da lavoro anche se quel giorno non era in turno. Ma oggi, finito a processo con l’accusa di, il 24enne protagonista della vicenda è stato assolto“l’dilanon è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. È destinata a far discutere la decisione presa dal gup di, Alessandra Del Corvo con rito abbreviato. Il gup ha accolto la richiesta della procura didi assoluzione “il ...

Advertising

fattoquotidiano : Fermato in pieno lockdown, scrive il falso nell’autocertificazione: il gup di Milano lo assolve perché “non c’è obb… - tifosipalermoit : in difesa il tecnico rosanero potrebbe ritrovare Accardi che va verso il pieno recupero mentre ieri si è fermato Sa… - AssoNavigator : @FI_Toscana @AnnalisaVolpin2 salve, probabilmente non sapete che il lavoro dei navigator non si è mai fermato, nemmeno in pieno lockdown. - AssoNavigator : @Axen0s Dovrebbe approfondire l'attività dei navigator perché il nostro lavoro non si è mai fermato, nemmeno in pieno lockdown. - Andinika6 : @fartekho @Alessan39357045 @LibriSoria @lagigetti @nicodemodani @adolar41744618 @SPatuanelli @LDO_CTIO Addottate 2… -