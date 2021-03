Fedez e Chiara Ferragni a casa con Vittoria | Leone le dà il benvenuto in modo dolcissimo | i video

(Di giovedì 25 marzo 2021) Giorni felici in: dopo aver dato ilnel mondo alla figlia, la celebre coppia è potuta tornare adove ad aspettarli c’era il primogenito. Le prime foto di tutta la famiglia riunita stanno commuovendo i fan, soprattutto per merito die della sua reazione alla sorellina, con tanto di scambio di regali reciproco. I Ferragnez tornano acon la babyNon sarà un Royal Baby, ma poco ci manca: l’arrivo diLuciaè stato accolto dai milioni di fan del rappere dell’influencer imprenditrice...

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, dall'ospedale il saluto ai fans - marygracefdl : RT @yleniaindenial: Ci pensate che Fedez con 'il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di vuitton' ci aveva, inconsapevolmente, anticipato… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

In una delle stories del rapper,ha salutato i fan ringraziandoli per l'affetto, poi ha mostrato: "Guardate la Ferry quanto è splendida, sembra che è andata a fare una passeggiata". In ...L'annuncio ufficiale diFerragni eè arrivato intorno alle dieci del mattino con una foto di Vittoria in braccio alla mamma e la scritta: 'La nostra Vittoria'. Vittoria Lucia Ferrangi è nata il 23 marzo all'...Giorni felici in casa Fedez e Chiara Ferragni: dopo aver dato il benvenuto nel mondo alla figlia Vittoria, la celebre coppia è potuta tornare a casa dove ad aspettarli c’era il primogenito Leone. Le ...Sono usciti oggi dalla clinica Chiara Ferragni, Fedez e la piccola Vittoria, nata appena qualche giorno fa. Ad attenderli a casa, il piccolo Leone che ...