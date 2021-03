Federico Fashion Style in Sardegna | “Mi ha chiamato la Polizia | sono sotto il loro controllo”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo l’episodio dell’automobile danneggiata al centro di Cagliari,adesso può stare tranquillo. A raccontarlo è stato lui stesso su Instagram: “Eccomi qua,nel parcheggio del Commissariato di Alghero“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Oggistato contattato daper tutelare me e la macchina, dopo tutto quello che è successo mi hanno dato la possibilità di parcheggiare qui, all’interno delposteggio, così poscontrollare meglio”. Infine i ringraziamenti: “Ringrazio tutte le persone, ringrazio laper questa possibilità, mi hanno già contattato per dirmi che faranno lo stesso anche a Sassari e ad Olbia, dunque grazie. Amo la, ho deciso di fare questo tour perché ...

L'articolo Style parcheggia l'auto davanti al commissariato di Alghero: "È custodito, grazie alla polizia" proviene da Casteddu On line .La sua auto è stata danneggiata a Cagliari e così Style ha deciso, nelle altre sue tappe del tour sardo, di cercare di tutelarsi. E, stando a quanto racconta in diverse 'stories' su Instagram, proprio nella tappa algherese avrebbe ...