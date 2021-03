Federico Fashion Style al Commissariato di Polizia: cosa è successo nella notte ad Alghero (Di giovedì 25 marzo 2021) Federico Fashion Style, la stories nella notte al Commissariato Il tour di Federico Fashion Style si sta rivelando più complicato del previsto e anche se l’hair stylist sta cercando di non abbattersi, nella notte si è visto costretto a recarsi al Commissariato di Polizia di Alghero. Soltanto poche ora prima, infatti, la sua macchina era stata presa di mira e danneggiata – come ha ampiamente mostrato su Instagram – ma l’influencer di Anzio non ha dato soddisfazioni a chi si è reso protagonista di tale gesto giudicando i danni alla sua Jeep tutta d’oro dettati da invidia, ignoranza e odio. Dopo quanto accaduto, Federico ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 marzo 2021), la storiesalIl tour disi sta rivelando più complicato del previsto e anche se l’hair stylist sta cercando di non abbattersi,si è visto costretto a recarsi aldidi. Soltanto poche ora prima, infatti, la sua macchina era stata presa di mira e danneggiata – come ha ampiamente mostrato su Instagram – ma l’influencer di Anzio non ha dato soddisfazioni a chi si è reso protagonista di tale gesto giudicando i danni alla sua Jeep tutta d’oro dettati da invidia, ignoranza e odio. Dopo quanto accaduto,...

