Farmaco orale anti-Covid | ecco la nuova scommessa di Pfizer

Alessandro Ferro La multinazionale americana sta mettendo a punto un nuovo Farmaco sperimentale contro il Covid ed i coronavirus del futuro: si somministra per via orale e funziona sin dai primi segnali d'infezione Pfizer si conferma sul pezzo: oltre ad essere stata la prima a mettere a punto un vaccino innovativo con la tecnica dell'Rna messaggero, la multinazionale farmaceutica americana ha appena avviato uno studio di fase 1 per un Farmaco anti-Covid da assumere per via orale. Di cosa si tratta La notizia è stata lanciata dalla stessa azienda attraverso con una nota (clicca qui per il documento originale) in cui specifica che sta valutando "la sicurezza e la tollerabilità di un nuovo Farmaco

Covid, Pfizer: al via primi test clinici su farmaco orale Pfizer ha annunciato l'avvio dei primi test clinici, quelli di fase 1, su una pillola contro il Covid . Si tratta di un nuovo farmaco antivirale orale, chiamato PF - 07321332, che sarà sperimentato su adulti sani negli Stati Uniti, per verificare sicurezza, efficacia e tollerabilità. A darne l'annuncio è la stessa azienda ...

