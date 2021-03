Fare il rider in epoca Covid tra aumento di lavoro e poche tutele (Di giovedì 25 marzo 2021) Il mondo dei rider e dei pony pizza è rappresentato in gran parte da studenti che cercano di ottenere delle entrate economiche e allo stesso tempo di pesare il meno possibile sulle proprie famiglie provando a rendersi indipendenti. In particolar modo questi lavori sono cresciuti a causa della pandemia che stiamo vivendo, essendoci stato un incremento di pasti a domicilio per le normative di sicurezza che hanno chiuso ristoranti e pizzerie ai clienti. È anche vero, però, che in questo settore spesso e volentieri sono state denunciate situazioni di sfruttamento. Proprio a questo proposito abbiamo chiesto il parere di due ragazzi della provincia di Bergamo che svolgono questa attività e che hanno due idee diverse in merito. Da una parte il primo ragazzo intervistato, che chiameremo Camillo per tutelare la sua privacy, è uno studente universitario che ha lavorato in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Il mondo deie dei pony pizza è rappresentato in gran parte da studenti che cercano di ottenere delle entrate economiche e allo stesso tempo di pesare il meno possibile sulle proprie famiglie provando a rendersi indipendenti. In particolar modo questi lavori sono cresciuti a causa della pandemia che stiamo vivendo, essendoci stato un incremento di pasti a domicilio per le normative di sicurezza che hanno chiuso ristoranti e pizzerie ai clienti. È anche vero, però, che in questo settore spesso e volentieri sono state denunciate situazioni di sfruttamento. Proprio a questo proposito abbiamo chiesto il parere di due ragazzi della provincia di Bergamo che svolgono questa attività e che hanno due idee diverse in merito. Da una parte il primo ragazzo intervistato, che chiameremo Camillo per tutelare la sua privacy, è uno studente universitario che ha lavorato in ...

