False dichiarazioni nell'autocertificazione, il gup lo assolve: non c'è obbligo di dire la verità (Di giovedì 25 marzo 2021) Per il giudice " recita la sentenza citata da TgCom24 e Repubblica.it - "è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze ... Leggi su isnews (Di giovedì 25 marzo 2021) Per il giudice " recita la sentenza citata da TgCom24 e Repubblica.it - "è evidente come non sussista alcungiuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controlloe circostanze ...

Advertising

Troglotrading : @DirkSoave @cavendish945 @domi_ulpianus @HuffPostItalia In effetti leggere: 'è anche incostituzionale sanzionare pe… - FranceBor : @dariofrance @repubblica Da un’amica It-Ted: Rep. sbatte in prima pagina un art. con dichiarazioni FALSE secondo cu… - Antoniomagr : «è incostituzionale sanzionare penalmente “le false dichiarazioni” di chi ha scelto “legittimamente di mentire per… - isNews_it : False dichiarazioni nell’autocertificazione, il gup lo assolve: non c'è obbligo di dire la verità -… - gnaojones : Per il giudice non c'è obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza Covid ed è anche incostituzionale sa… -