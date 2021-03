Falcomatà | “A Saline Joniche Silicon Valley per 400 giovani eccellenze”

(Di giovedì 25 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Sul tema dell’occupazione occorre avere buone idee, come quella lanciata dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per la realizzazione di una Silicon Valley del Sud, un distretto dell’innovazione da realizzare nell’area di Saline Joniche”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà oggi ospite della Dire intervistato dal direttore Nico Perrone.

Lavoro,: 'aJoniche silicon valley per 400 giovani' 'Sul tema dell'occupazione occorre avere buone idee, come quella lanciata dall'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, per la ...... per la realizzazione di un Campus Agapi all'interno dell'ex area dismessa diJoniche". "Il progetto " ha spiegato Giuseppe- intende realizzare una sorta di San Giovani a Teduccio ...