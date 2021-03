Fabrizio Corona | nuovo messaggio strappalacrime dal carcere – FOTO

(Di giovedì 25 marzo 2021)ha lanciato undaldi Monza in cui è rinchiuso Daldi Monza, in cui è rinchiuso da lunedì,ha lanciato unsu Instagram: “Mi manca da morire il mare, l’Oceano, nuotare a cielo aperto ai confini del mondo, senza dar conto e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Vera0310 : RT @Im_ImErUb: Scrivono #Dantedì e poi la cosa più vicina un libro che hanno sfogliato negli ultimi quindici anni è stata la trilogia di Ci… - Im_ImErUb : Scrivono #Dantedì e poi la cosa più vicina ad un libro che hanno sfogliato negli ultimi quindici anni è stata la tr… - Im_ImErUb : Scrivono #Dantedì e poi la cosa più vicina un libro che hanno sfogliato negli ultimi quindici anni è stata la trilo… - AnnamariaTortor : Fabrizio Corona: Trasferito di notte al carcere di Monza e scortato da 8 agenti. Il suo legale: “Non mangia da oltr… - MariMario1 : RT @GPerenne: #chilhavisto 10anni x aver ammazzato la moglie a bastonate davanti ai figli e 14anni a Fabrizio Corona .. bah e poi venite a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

L'incontro è avvenuto l'8 marzo presso gli uffici del Santa. In tale occasione il Direttore ...Pinna (effe) - Reg. presso il Tribunale di Savona, iscrizione Registro della Stampa N° 10/..."Caro, tu non sei l'Italia" - VIDEO 18. "Caro Signorini, fermati: il tuo Gf Vip ha abbattuto il muro della decenza" - VIDEO 19. "Caro Gigi Proietti, non ti perdoniamo: ci lasci soli ...Una situazione che rischia di aggravarsi con l'arrivo delle festività Pasquali: stimate perdite per 3,2miliardi ...Lui non si ferma, lui andrà a morire», spiega sui social il legale Ivano Chiesa. Eppure hanno richiesto otto agenti per prelevarlo dall'ospedale, che si sono presentati con il foglio di dimissioni, pe ...