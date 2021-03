F1, Verstappen: “Sfida con Mercedes? Vedremo. Contano solo le prestazioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) “È sempre difficile paragonare le macchine, ma questa è sembrata piuttosto prevedibile anche con i cambi di direzione del vento. Io sono sempre fiducioso, anche se fossi ultimo. Ma non penso che lo saremo, mettiamola così. La Sfida con la Mercedes? Lo ripeto da qualche settimana: Vedremo”. Max Verstappen mantiene i piedi per terra alla vigilia del primo week end del Mondiale di Formula 1 in Bahrain. “Non conta nulla dire di essere favoriti, Contano le prestazioni e devi concentrarti sul lavoro mantenendo la calma. È solo una distrazione – prosegue il pilota Red Bull in conferenza stampa – Perez? Lo conosco da tanti anni e ora che siamo compagni posso capire come lavora, tutto sta filando liscio e le indicazioni che stiamo dando vanno nella stessa direzione. Speriamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) “È sempre difficile paragonare le macchine, ma questa è sembrata piuttosto prevedibile anche con i cambi di direzione del vento. Io sono sempre fiducioso, anche se fossi ultimo. Ma non penso che lo saremo, mettiamola così. Lacon la? Lo ripeto da qualche settimana:”. Maxmantiene i piedi per terra alla vigilia del primo week end del Mondiale di Formula 1 in Bahrain. “Non conta nulla dire di essere favoriti,lee devi concentrarti sul lavoro mantenendo la calma. Èuna distrazione – prosegue il pilota Red Bull in conferenza stampa – Perez? Lo conosco da tanti anni e ora che siamo compagni posso capire come lavora, tutto sta filando liscio e le indicazioni che stiamo dando vanno nella stessa direzione. Speriamo ...

