F1, Max Verstappen: “La macchina è risultata sempre prevedibile. Rivali della Mercedes? Vedremo…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tutti gli occhi sono su di lui. Il pilota che è uscito nel migliore dei modi dai test pre-stagionali di Sakhir. Il protagonista della Formula Uno che appare il candidato principale al successo nel Gran Premio del Bahrain di domenica, primo appuntamento della stagione del Mondiale 2021. Di chi stiamo parlando? Troppo facile la risposta: Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, infatti, dà il via alla sua annata, forse per la prima volta nella carriera, con il grado di “favorito” per la gara d’esordio. Le motivazioni sono semplici. La nuova RB16B ha dimostrato di essere la più pronta ad approcciare al nuovo campionato, dominando la tre-giorni di test di Sakhir e mostrando una monoposto efficace sia sul giro secco, sia sul passo gara. Ad ogni modo Max Verstappen preferisce gettare acqua sul fuoco, e lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Tutti gli occhi sono su di lui. Il pilota che è uscito nel migliore dei modi dai test pre-stagionali di Sakhir. Il protagonistaFormula Uno che appare il candidato principale al successo nel Gran Premio del Bahrain di domenica, primo appuntamentostagione del Mondiale 2021. Di chi stiamo parlando? Troppo facile la risposta: Max. L’olandeseRed Bull, infatti, dà il via alla sua annata, forse per la prima volta nella carriera, con il grado di “favorito” per la gara d’esordio. Le motivazioni sono semplici. La nuova RB16B ha dimostrato di essere la più pronta ad approcciare al nuovo campionato, dominando la tre-giorni di test di Sakhir e mostrando una monoposto efficace sia sul giro secco, sia sul passo gara. Ad ogni modo Maxpreferisce gettare acqua sul fuoco, e lo ...

lostinthefireLu : RT @mult1formula: Sergio #Perez: 'Finora non siamo riusciti a confrontarci molto con Max a causa delle diverse condizioni in cui abbiamo gi… - giusymc98 : RT @mult1formula: 'Siete i favoriti quest'anno?' Max Verstappen: 'Mettiamola su questo piano, non penso arriveremo ultimi' @Max33Verstapp… - mult1formula : Sergio #Perez: 'Finora non siamo riusciti a confrontarci molto con Max a causa delle diverse condizioni in cui abbi… - OA_Sport : #F1, Max #Verstappen: “La macchina è risultata sempre prevedibile. Rivali della Mercedes? Vedremo…” #BahrainGP - tortellinoF1 : RT @mult1formula: 'Siete i favoriti quest'anno?' Max Verstappen: 'Mettiamola su questo piano, non penso arriveremo ultimi' @Max33Verstapp… -