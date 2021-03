F1 | Lewis Hamilton | “2020 pesante per me Vengo qui con ottimismo | ma sarà una battaglia più serrata rispetto al passato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 marzo 2021) Giornata di vigilia riservata come di consueto alla conferenza stampa piloti per la Formula 1 a Sakhir, sede della tappa inaugurale della nuova stagione. Fari puntati chiaramente sul sette volte campione iridato, favorito principale per la vittoria nel Gran Premio del Bahrain e più in generale per il titolo mondiale 2021. Il britannico della Mercedes non ha brillato particolarmente nei test collettivi pre-stagionali, faticando a trovare il giusto feeling con la nuova W12, quindimolto interessante seguire il weekend per capire il primo vero faccia a faccia in qualifica con la Red Bull. “Penso che siamo nelle migliori condizioni possibili, considerando le sole tre giornate di test. Abbiamo analizzato e classificato i numeri e i dati al meglio.qui con. La minaccia più ...