F1 | Jacques Villeneuve | “Migliorerebbe l’immagine della Mercedes se vincesse con un pilota diverso da Hamilton”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Mai banale e sempre schietto. Il campione del mondo del 1997 di F1è un attento osservatore delle dinamiche del Circus. Non fa eccezione l’epilogo un po’ tardivo del rinnovo di Lewisin, che ha fatto vivere un po’ tutti gli appassionati sulle spine, anche se una larga maggioranza si aspettava un prolungamento del rapporto tra la Stella a tre punte e Lewis. Da questo punto di vista,ha fornito una chiave di lettura interessante ai microfoni di Canal + sull’accordo tra la scuderia di Brackley e il sette volte iridato: “A mio parere laha raggiunto il picco massimo di attenzione con Lewis vincente. Per questo un altro successo conporterebbe vantaggio in termini di immagine solo ale ...

La troupe di Sky Sport avrà una nuova punta di diamante in vista della nuova stagione di Formula 1, che partirà tra una settimana in Bahrain. Non ci sarà piùa guidare gli opinionisti della pay TV satellitare che, dopo una collaborazione ininterrotta fin dal 2013, lascia per motivi non totalmente chiariti lasciando il suo posto a Nico ...La settima posizione fu conquistata da(Bmw - Sauber, mentre l'ultimo posto a punti fu occupato dalla Toyota di Ralf Schumacher. In una gara senza safety car (l'unico 'crash' fu ...Jacques Villeneuve, ai microfoni di Canal+, ha dato la sua interpretazione sull’accordo per una sola stagione raggiunto dalla Mercedes con Lewis Hamilton. “Penso che la Mercedes abbia raggiunto il mas ...Mercedes. Jacques Villeneuve, ai microfoni di Canal+, ha dato la sua interpretazione sull’accordo per una sola stagione raggiunto dalla Mercedes con Lewis Hamilton. "Penso che la Mercedes abbia raggi ...