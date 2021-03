F1 | il peso di chiamarsi Mick Schumacher Grandi attese e obiettivo Ferrari

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il Mondiale 2021 di F1 bussa alle porte degli appassionati: dal 26 al 28 marzo primo weekend del campionato sulla pista di Sakhir (Bahrain) e primi punti in palio. Per tanti motivi sarà una stagione di transizione: monoposto congelate in alcune parti, limitati interventi tecnici, tutto in funzione di un risparmio dei costi prima della rivoluzione tecnica del 2022 che rimescolerà le carte o quantomeno si proverà a farlo. Vero è che degli spunti ve ne sono anche in questo 2021 e il riferimento è a. Il tedeschino, vincitore del campionato FIA di F2 del 2020 grazie al supporto dellaDriver Academy, farà il suo esordio nel Circus con la Haas, esattamente 30 anni dopo quello che fece suo padre con la Jordan (1991). Corsi e ricorsi storici per un ragazzo che da subito ha dovuto gestire ildi un ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Mick Schumacher e il desiderio di crearsi una sua storia: nel nome del padre per ispirazione -

Ultime Notizie dalla rete : peso chiamarsi

Il Friuli

Sentire l'assessorefuori e chiedere spiegazioni alle aziende è francamente sconcertante".Per il momento non si hanno informazioni per quanto riguarda il suo. È del segno zodiacale ... Basta osservare alcuni post per scoprire che l'attore ha un figlio e che dovrebbeErnesto. ...Traunero: “Straordinari e indennità non pagate effetto del sotto finanziamento, incredibile che l’assessore si chiami fuori. Ad aggravare l’impatto della pandemia in Friuli anche il peso delle mancate ...Calcio: ct Portogallo, 'futuro CR7? Parliamo della pandemia, di come ha colpito la Spagna e il Portogallo. Cristiano dà la sensazione di essere frustrato perché è abituato al top. Come riporta la Gazz ...