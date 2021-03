F1 | Antonio Giovinazzi al terzo anno con Alfa Romeo Il pugliese confida nel motore Ferrari potenziato

(Di giovedì 25 marzo 2021)si prepara per una nuova stagione in F1, la terza consecutiva con. Ilha confermato il proprio impegno nel ‘Circus’ accanto al finnico Kimi Raikkonen. Il vice campione della F2 ha mostrato il proprio talento in diverse occasioni con delle bellissime rimonte dal fondo dello schieramento. Ricordiamo infatti la spettacolare partenza del Gran Premio di Emilia Romagna, manifestazione che lo vide protagonista entrare in Top10 dopo una qualifica difficile. Nel 2020 sono state tre le prove che hvisto l’italiano entrare in zona punti, un risultato che può essere replicato nella stagione che ci apprestiamo a vivere. Ilè pronto a dare battaglia alla caccia di una conferma per il prossimo, un obiettivo che ...

"Voglio crescere e migliorare me stesso, lavorerò molto sul passo gara". Parola dinella conferenza stampa della vigilia del primo gp della Formula 1 in Bahrain. "Posso ancora crescere - ha aggiunto il pilota italuano della Alfa Romeo - guardando quello che fa il ..."Voglio crescere e migliorare me stesso, lavorerò molto sul passo gara". Parola dinella conferenza stampa della vigilia del primo gp della Formula 1 in Bahrain. "Posso ancora crescere - ha aggiunto il pilota italuano della Alfa Romeo - guardando quello che fa il ...Antonio Giovinazzi si prepara per una nuova stagione in F1, la terza consecutiva con Alfa Romeo. Il pugliese ha confermato il proprio impegno nel 'Circus' accanto al finnico Kimi Raikkonen. Il vice ca ...Domenica parte il Mondiale di F1, atteso da milioni di tifosi in tutto il mondo. Dalle piste del Bahrain riparte la rincorsa a Lewis Hamilton, che nel suo palmarès ha già 7 titoli iridati, di cui gli ...