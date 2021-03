Extreme E - Parte la sfida della e-Cupra ABT XE1 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ci siamo: il 3 aprile scatterà nel deserto dell'Arabia Saudita la serieE, il primo campionato per vetture fuoristrada completamente elettriche. Tra i nove team inclusi quello di Carlos Sainz senior, l'Andretti United, il Rosberg Racing e l'X44 creato da Lewis Hamilton si schiererà l'ABTXE, con la sua e-ABT XE1. Una competizione che vedrà questi prototipi a batteria gareggiare nei luoghi più estremi e meravigliosi del globo, colpiti dalle recenti mutazioni climatiche: un'occasione, dunque, anche per prendere coscienza a fondo di questo grave problema incombente. Dopo il deserto arabico ci si trasferirà in Senegal (29-30 maggio, Lac Rose), quindi in Groenlandia (28-29 agosto, Kangerlussuaq), in Brasile (23-24 ottobre, Santarem) e nel sud dell'Argentina (11-12 dicembre, Terra del Fuoco). Quasi un monomarca: ma ...