Eva Henger e l' amore per la Lazio | ' Se vince vivo giorni stupendi'

(Di giovedì 25 marzo 2021) Paul Gascoigne mi è piaciuto da subito . È un matto, farà divertire tutti. Oltre a questo suo essere un po' il clown della situazione, ha mostrato determinazione. Per me è anche abbastanza furbo. È un ...

Advertising

sportli26181512 : Eva Henger: 'Tifo Lazio, quando vince passo giorni stupendi': Eva Henger, ex pornostar, parla a TuttoGossipNews,...… - giap87625642 : RT @DebAttanasio: Quindi i maltrattamenti consistevano nel chiedere di prenotare il parrucchiere? Io a Riccardo Schicchi a volte preparavo… - AndreaConand : RT @DebAttanasio: Quindi i maltrattamenti consistevano nel chiedere di prenotare il parrucchiere? Io a Riccardo Schicchi a volte preparavo… - FinDicitore : RT @DebAttanasio: Quindi i maltrattamenti consistevano nel chiedere di prenotare il parrucchiere? Io a Riccardo Schicchi a volte preparavo… - paglialunga00 : RT @DebAttanasio: Quindi i maltrattamenti consistevano nel chiedere di prenotare il parrucchiere? Io a Riccardo Schicchi a volte preparavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Henger

Corriere dello Sport.it

In un'intervista rilasciata a Tutto Gossip News,commenta le sue preferenze tra i concorrenti in gara all'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, ricordando ai fan il proprio tifo per i ..., ex pornostar, parla a TuttoGossipNews , parlando della sua fede laziale: 'Se ho una simpatia per la Lazio? Per forza! Ho mio marito che ne è malato. Se vince, ho tre giorni stupendi, se ...L'ex pornostar racconta com'è nata la sua fede calcistica, poi torna a parlare dell'Isola dei Famosi: "Gascoigne è un matto, ma furbo!" ...L'attrice di film a luci rosse, Eva Henger, è tornato a manifestare tutta la sua simpatia nei confronti della Lazio ...