Europei Under 21: Repubblica Ceca-Italia 1-1 (Di giovedì 25 marzo 2021) Mezzo passo falso degli azzurrini di Nicolato che si vanno bloccare dalla Repubblica Ceca nella prima partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 in programma in Ungheria e Slovenia. Il vantaggio di Scamacca viene annullato a venti minuti dal termine da un autogol di Maggiore, mentre nel finale si fanno espellere Marchizza e Tonali. Europei Under 21, Repubblica Ceca-Italia 1-1: cosa è successo? L’ inizio degli azzurrini non è dei migliori perché Carnesecchi deve superarsi all’ 11? per deviare una conclusione ravvicinata di Lingr. Dopo il pericolo scampato, l’Italia prende in mano le redini del gioco e, al 31?, passano in vantaggio: Cuttone vede Scamacca, che salta Jedicka con una finta e deposita ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Mezzo passo falso degli azzurrini di Nicolato che si vanno bloccare dallanella prima partita valida per la fase a gironi degli21 in programma in Ungheria e Slovenia. Il vantaggio di Scamacca viene annullato a venti minuti dal termine da un autogol di Maggiore, mentre nel finale si fanno espellere Marchizza e Tonali.21,1-1: cosa è successo? L’ inizio degli azzurrini non è dei migliori perché Carnesecchi deve superarsi all’ 11? per deviare una conclusione ravvicinata di Lingr. Dopo il pericolo scampato, l’prende in mano le redini del gioco e, al 31?, passano in vantaggio: Cuttone vede Scamacca, che salta Jedicka con una finta e deposita ...

Advertising

SkySport : REPUBBLICA CECA-ITALIA 1-1 Risultato finale ? ? #Scamacca (31') ? aut. #Maggiore (75') ?? - PianetaMilan : #U21EURO, #RepubblicaCecaItalia 1-1: il gol di #Scamacca | #VIDEO - @Vivo_Azzurro #U21CzeIta #Under21 #Azzurrini… - Trbipolare : RT @capitanfooturo: Vamos @Gonzalo14villar ???????? ?? Gooooool #U21EURO #SloveniaSpagna Calcio: Europei Under 21 - Gol di Villar, Slovenia 0 -… - capitanfooturo : Vamos @Gonzalo14villar ???????? ?? Gooooool #U21EURO #SloveniaSpagna Calcio: Europei Under 21 - Gol di Villar, Slovenia… - AndreaGalliano8 : RT @EnricoTurcato: Visto che sono iniziati gli Europei Under 21, mi preme ricordare che Gigi Di Biagio nel 2019 riuscì a mancare la semifin… -