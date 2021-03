Estate a Olbia: la “città felice” per una vacanza in Sardegna (Di giovedì 25 marzo 2021) Sardegna significa mare, caldo, relax. Sicuramente è prematuro parlare di vacanze estive ma la voglia è veramente incontenibile. Per parlare dell’Estate a Olbia raccontiamo un po’ cosa si può trovare nella località sarda. Estate a Olbia: la “città felice” tra le mete più ambite dell’isola? Sicuramente sì. Tra le mete sarde più ambite c’è Olbia, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)significa mare, caldo, relax. Sicuramente è prematuro parlare di vacanze estive ma la voglia è veramente incontenibile. Per parlare dell’raccontiamo un po’ cosa si può trovare nella località sarda.: la “” tra le mete più ambite dell’isola? Sicuramente sì. Tra le mete sarde più ambite c’è

Advertising

sardegna_blu : TG Rossoblù-Aerei: Olbia annuncia 8 nuove rotte con easyJet e Wizz Air - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Aerei: Olbia annuncia 8 nuove rotte con easyJet e Wizz Air. Le due compagnie scommettono sulla Sardegna in vista dell'est… - AnsaSardegna : Aerei: Olbia annuncia 8 nuove rotte con easyJet e Wizz Air. Le due compagnie scommettono sulla Sardegna in vista de… - VolaBologna : #WIZZAIR SBARCA AD #OLBIA ED APRE IL #VOLO PER #Bologna Nuovi #voli anche per #Milano Malpensa, #Treviso e #Verona… - infoiteconomia : Levaldigi, per l'estate c'è anche Olbia -