EssilorLuxottica | accordo per l’acquisizione di Walman negli Stati Uniti

(Teleborsa) – EssilorLuxottica ha stipulato un accordo per acquisire la rete di laboratori Walman negli Stati Uniti, leader sul mercato americano degli occhiali da vista da più di 100 anni. L'operazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi ed è soggetta all'approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato. Grazie a questa transazione, Walman beneficerà della focalizzazione di EssilorLuxottica sull'innovazione di prodotto e di servizio per generare nuove opportunità di crescita. Pur rappresentando il più grande mercato al mondo per il settore dell'ottica, gli Stati Uniti offrono ancora molte opportunità da esplorare: dalle lenti progressive e antiriflesso, allo sviluppo di ...

