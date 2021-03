Esperti: “Per gestione emofilia serve approccio multidisciplinare” (Di giovedì 25 marzo 2021) Cesena, 25 mar. (Adnkronos Salute) – “Visita periodica, approccio multidisciplinare e cure personalizzate: questo mix è la chiave di volta per il trattamento del paziente affetto da emofilia e malattie emorragiche congenite”. Lo ha detto Christian Carulli, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Clinica ortopedica Università di Firenze, intervenendo all’incontro online del tour di ‘Articoliamo’, la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia, che ieri ha fatto tappa (la quarta) a Cesena. Obiettivo dell’iniziativa: prendersi cura della salute articolare e promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, momenti di formazione con i più importanti specialisti in emofilia e un sito ricco di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Cesena, 25 mar. (Adnkronos Salute) – “Visita periodica,e cure personalizzate: questo mix è la chiave di volta per il trattamento del paziente affetto dae malattie emorragiche congenite”. Lo ha detto Christian Carulli, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Clinica ortopedica Università di Firenze, intervenendo all’incontro online del tour di ‘Articoliamo’, la campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con, che ieri ha fatto tappa (la quarta) a Cesena. Obiettivo dell’iniziativa: prendersi cura della salute articolare e promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, momenti di formazione con i più importanti specialisti ine un sito ricco di ...

