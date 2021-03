(Di giovedì 25 marzo 2021): ”Alserve Osimhen, quello di inizio stagione, per arrivare tra le prime quattro. L’attaccante nigeriano ha bisogno di fiducia e continuità” Emanueleha rilasciato – in- un’intervista a.Net. Il noto giornalista, editorialista ed esperto di calciomercato, ha parlato del momento attuale del, di Osimhen, Gattuso, Allegri e del finale di campionato della squadra azzurra conche precisa: ”lacon lasarà uno”. Queste le sue parole: Il, finalmente, sta riprendendo il cammino intrapreso ad inizio campionato. Questa svolta è dovuta unicamente al recupero dei titolari infortunati e di giocatori positivi al ...

Advertising

zazoomblog : Esclusiva ReteCalcio- Cammaroto: ”Napoli gara con la Juventus spartiacque e su Osimhen…” - #Esclusiva #ReteCalcio-… - Enzovit : Esclusiva ReteCalcio- Cammaroto: ''Napoli, gara con la Juventus spartiacque e su Osimhen...'' - zazoomblog : Esclusiva ReteCalcio – Ranieri: ‘’Roma – Napoli da tripla. Dimarco e Veretout nel mirino del Napoli. Ecco chi lasce… - Enzovit : Esclusiva ReteCalcio – Ranieri: ‘’Roma – Napoli da tripla. Dimarco e Veretout nel mirino del Napoli. Ecco c... - Enzovit : Esclusiva ReteCalcio – Ranieri: ‘’Roma – Napoli da tripla. Dimarco e Veretout nel mirino del Napoli. Ecco c... -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva ReteCalcio

Zazoom Blog

L'attaccante nigeriano ha bisogno di fiducia e continuità' Emanuele Cammaroto ha rilasciato - in- un'intervista a. Net . Il giornalista, editorialista ed esperto di ......4 - 1 il 17 ottobre del 2020 Napoli - Roma 4 - 0 il 29 novembre del 2020 Atalanta - Napoli 4 - 2 il 21 febbraio del 2021 ROMA " NAPOLI IN TV EDE IN STREAMING Sarà Sky a trasmettere ine ...