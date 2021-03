Esce il libro-inchiesta “Il Papa doveva morire” di Antonio Preziosi (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito in libreria “Il Papa doveva morire” di Antonio Preziosi, libro-inchiesta che ricostruisce l’attentato a Wojtyla attraverso testimonianze dirette. Prefazione di monsignor Rino Fisichella. Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, a Roma, alle 17.17 si consuma uno degli attentati più gravi e conosciuti della nostra storia recente: un sicario, Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito in libreria “Il” diche ricostruisce l’attentato a Wojtyla attraverso testimonianze dirette. Prefazione di monsignor Rino Fisichella. Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, a Roma, alle 17.17 si consuma uno degli attentati più gravi e conosciuti della nostra storia recente: un sicario,

Advertising

milaneese : @NADY16142620 @GeneraleCujkov Omg in realtà mi stai facendo tu da enabler (quello lo so cos'è) esce un libro di Chaputot e non lo sapevoo - HolgerDj : RT @GGspecial: Da qndo ho 15 anni vivo con un defibrillatore impiantato sotto il petto. Qndo il mio cuore supera i battiti consentiti,scar… - princigallomich : Esce il libro-inchiesta “Il Papa doveva morire” di Antonio Preziosi - t_tonii : RT @edizionialegre: ?? «La Q di qomplotto» esce in libreria; se venite ad acquistare il libro direttamente nella Libreria Alegre libraio pe… - claudionegri13 : RT @GGspecial: Da qndo ho 15 anni vivo con un defibrillatore impiantato sotto il petto. Qndo il mio cuore supera i battiti consentiti,scar… -