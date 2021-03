Eni: Descalzi, 'per noi decarbonizzazione è priorità' (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - "Il percorso di decarbonizzazione è una priorità per noi, non c'è futuro per nessuna società se non considera in modo serio la decarbonizzazione dei prodotti che vende". Lo ha spiegato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, durante un evento di Rcs Academy sull'idrogeno. "Abbiamo preso un impegno per avere al 2050 una completa decarbonizzazione di tutto quello che vendiamo", aggiunge. Sul fronte energetico, "bisogna essere ottimisti e considerare però ogni fonte, lavorare sull'idrogeno come sulla fusione nucleare e sull'energia verde, perché abbiamo tanto bisogno di energia. Bisogna pensare che oggi ancora il carbone è al primo posto con il 37% nella produzione di energia elettrica. I processi sono molto lunghi". Al momento, ricorda, non si può eliminare "del tutto, ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - "Il percorso diè unaper noi, non c'è futuro per nessuna società se non considera in modo serio ladei prodotti che vende". Lo ha spiegato l'ad di Eni, Claudio, durante un evento di Rcs Academy sull'idrogeno. "Abbiamo preso un impegno per avere al 2050 una completadi tutto quello che vendiamo", aggiunge. Sul fronte energetico, "bisogna essere ottimisti e considerare però ogni fonte, lavorare sull'idrogeno come sulla fusione nucleare e sull'energia verde, perché abbiamo tanto bisogno di energia. Bisogna pensare che oggi ancora il carbone è al primo posto con il 37% nella produzione di energia elettrica. I processi sono molto lunghi". Al momento, ricorda, non si può eliminare "del tutto, ci sono ...

Advertising

matteorenzi : L'assoluzione di Descalzi e Scaroni sulla vicenda Eni-Nigeria perché 'il fatto non sussiste' dimostra che la verità… - AnnalisaChirico : L’ad Eni Descalzi assolto dall’accusa di corruzione internazionale. Il pm De Pasquale, che da vent’anni sostiene lo… - riotta : Caso Nigeria: assolti Descalzi, Scaroni, @eni Shell perché 'il fatto non sussiste'. - TV7Benevento : Eni: Descalzi, 'per noi decarbonizzazione è priorità'... - eni : Oggi alle h 10 in diretta su sito del @Corriere operatori, istituzioni ed imprese si confrontano su sfide e opportu… -