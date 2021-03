Energia | Starace Enel | ' ridurre costi idrogeno verde | così realtà e non sogno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - L'può diventare unama serviranno, sì, almeno dieci anni e "tra cinque anni" si capirà già se ce la faremo. Ne è convinto l'ad di, Francesco, durante un evento di Rcs Academy. "Dieci anni sono tanti, ma quello è il tempo dell': tutti stanno puntando lì e bisogna cercare di rendere l'e nonper farlo diventare accettabilmente economico". Nel frattempo, dice, "bisogna far crescere il parco di rinnovabili in tutto il mondo, elettrificare tutto ciò che è possibile conrinnovabile e prepararne ancora di più per quanto arriverà ...