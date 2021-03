Energia, ENEA coordina progetto Ue da 2,7 milioni per ridurre i costi dell’idrogeno verde (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – ridurre i costi di produzione dell’idrogeno verde, a meno di 2 euro/kg in prospettiva, grazie a una tecnologia altamente efficiente che combina l’elettricità da fotovoltaico, o eolico, con il calore da solare a concentrazione. Questo l’obiettivo del progetto europeo Prometeo coordinato da ENEA, che prevede un investimento di 2,7 milioni di euro, di cui circa 2,5 milioni finanziati dall’Unione europea attraverso il programma pubblico-privato FCH JU, (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking). Nell’iniziativa della durata di 42 mesi – fa sapere ENEA in una nota – è coinvolto un pool di imprese e istituzioni di ricerca italiane ed europee: la Fondazione Bruno Kessler (Fbk), la spagnola Imdea Energy e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –di produzione, a meno di 2 euro/kg in prospettiva, grazie a una tecnologia altamente efficiente che combina l’elettricità da fotovoltaico, o eolico, con il calore da solare a concentrazione. Questo l’obiettivo deleuropeo Prometeoto da, che prevede un investimento di 2,7di euro, di cui circa 2,5finanziati dall’Unione europea attraverso il programma pubblico-privato FCH JU, (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking). Nell’iniziativa della durata di 42 mesi – fa saperein una nota – è coinvolto un pool di imprese e istituzioni di ricerca italiane ed europee: la Fondazione Bruno Kessler (Fbk), la spagnola Imdea Energy e ...

