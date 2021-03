(Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 mar. (Adnkronos) – “L’idrogenoha deima dobbiamo esserci per creare delle nuove strade, e per crearle bisogna supportare ie investire nella ricerca”. Lo ha spiegato Claudio, ad di Eni, in un incontro organizzato da Rcs Academy sull’idrogeno. “Una parte della ricerca non diventerà mai realtà, è come nell’esplorazione. Ma le grosse società hanno questa responsabilità e sull’idrogeno la sentiamo”, aggiunge. “E’ essenziale lavorare sule sull’”. L'articolo CalcioWeb.

Energia: Descalzi, 'idrogeno verde ha dei costi ma li supporteremo'

... muovendo anche figure come l'ad di Eni , Claudio, che ha garantito che la società ... con la Libia che è anche un tema di sicurezza nazionale connesso all'immigrazione e all', e su cui ...FRI - EL Biogas Holding possiede 21 impianti per la generazione dielettrica da biogas e un ...posto le basi per una forte crescita nel settore del biometano " ha dichiarato Claudio, ...Sull'idrogeno verde bisogna lavorare come sulla fusione nucleare, perché abbiamo bisogno di energia, e la tecnologia può ridurne i ...Non possiamo pensare di fare una transizione senza la cattura della CO2: dovendo mantenere le centrali elettriche, le raffinerie e ...