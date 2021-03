Emozione Mick Schumacher | ' Qui il ricordo di papà Michael nel 2004'

Advertising

Getty Gomme e Mazepin ? 'Vedo tutti i ragazzi del team molto motivati - prosegue concentrandosi sul weekend di gara - e questo dà motivazione anche a me per rendere al meglio. L'obiettivo ...' "E' una bellissima sensazione, sono entusiasta. E' stato un lungo percorso. Ci sono stati i test, ma ora voglio di più". Queste le prime parole di Mick Schumacher nel giorno che dà il via con le interviste alla sua carriera in Formula con la scuderia americana Haas nel Gp del Bahrain. "Ho iniziato a gareggiare nei kart a due anni e mezzo. Ho ..." Mick Schumacher è carico in vista del suo debutto in Formula 1. Il pilota tedesco, figlio della leggenda sette volte campione del mondo ha affrontato la sua prima conferenza stampa del giovedì in Bahrain.