Elisabetta Sgarbi: “Cosa leggo? Poesie e bugiardini. Eco? Mi ha insegnato la libertà” (Di giovedì 25 marzo 2021) Fondatrice e direttore generale della casa editrice La nave di Teso, creatrice della Milanesiana di cui è tutt’ora direttore artistico, regista cinematografica, produttrice musicale, è difficile definire in poche parole chi è Elisabetta Sgarbi. Sorella di Vittorio Sgarbi, imprenditrice e artista, Elisabetta Sgarbi è una donna è una donna dalle mille sfaccettature, interessante e profonda come poche altre oggi, che ama leggere Poesie e i bugiardini dei farmaci, che si misura con eventi popolari come il Festival di Sanremo e di raffinata cultura, consapevole che nelle vie traverse si possono avere belle sorprese. Fondatrice e direttore generale de La nave di Teso: come è cambiata l’editoria dopo un anno di pandemia? È cambiato il peso dei canali attraverso cui i libri si ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021) Fondatrice e direttore generale della casa editrice La nave di Teso, creatrice della Milanesiana di cui è tutt’ora direttore artistico, regista cinematografica, produttrice musicale, è difficile definire in poche parole chi è. Sorella di Vittorio, imprenditrice e artista,è una donna è una donna dalle mille sfaccettature, interessante e profonda come poche altre oggi, che ama leggeree idei farmaci, che si misura con eventi popolari come il Festival di Sanremo e di raffinata cultura, consapevole che nelle vie traverse si possono avere belle sorprese. Fondatrice e direttore generale de La nave di Teso: come è cambiata l’editoria dopo un anno di pandemia? È cambiato il peso dei canali attraverso cui i libri si ...

LaMilanesiana : RT @bettywrong: “È bello perdersi / Si ballerà finché entra la luce dell’alba” è un doppio album in equilibrio tra ricerca e tradizione, ma… - FrancescaFilau2 : RT @bettywrong: Diario da #Venezia77 / 13 @FrancescaFilau2 e gli #Extraliscio Moreno Conficconi il Biondo e Mirco Mariani. E ancora Mirco… - FrancescaFilau2 : RT @bettywrong: “È bello perdersi / Si ballerà finché entra la luce dell’alba” è un doppio album in equilibrio tra ricerca e tradizione, ma… - HankHC91 : RT @bettywrong: “È bello perdersi / Si ballerà finché entra la luce dell’alba” è un doppio album in equilibrio tra ricerca e tradizione, ma… - AerariumL : RT @bettywrong: “È bello perdersi / Si ballerà finché entra la luce dell’alba” è un doppio album in equilibrio tra ricerca e tradizione, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Sgarbi Europa: aspettando Biden ...Bausch Camilla Pagani Camille Lons Camillo Casola Can Kasapolu Carlo Altomonte Carlo Brenner Sgarbi ...Tafuro Ambrosetti Elio Menzione Elisa Gambino Elisa Saint - Martin Elisabeth Marteu Elisabetta Di ...

'Vita di Dante', annunciato a maggio il primo ciak del nuovo film di Pupi Avati ... a proposito però di un altro suo film, Lei mi parla ancora , ispirato all'omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi (padre di Vittorio e Elisabetta Sgarbi), commedia dai toni sentimentali e drammatici che ...

Elisabetta Sgarbi: “Cosa leggo? Poesie e bugiardini. Eco? Mi ha insegnato la libertà” DiLei Extraliscio e Ghemon, scalata alle classifiche Prodotti da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La ...

Extraliscio e Ghemon dopo Sanremo conquistano anche le classifiche Milano. Ormai archiviato il festival di Sanremo, ora è tempo di responsi che arrivano dalle classifiche che stanno conquistando gli Extraliscio e Ghemon. “È bello perdersi”, l’imperdibile album di ine ...

...Bausch Camilla Pagani Camille Lons Camillo Casola Can Kasapolu Carlo Altomonte Carlo Brenner...Tafuro Ambrosetti Elio Menzione Elisa Gambino Elisa Saint - Martin Elisabeth MarteuDi ...... a proposito però di un altro suo film, Lei mi parla ancora , ispirato all'omonimo romanzo di Giuseppe(padre di Vittorio e), commedia dai toni sentimentali e drammatici che ...Prodotti da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La ...Milano. Ormai archiviato il festival di Sanremo, ora è tempo di responsi che arrivano dalle classifiche che stanno conquistando gli Extraliscio e Ghemon. “È bello perdersi”, l’imperdibile album di ine ...