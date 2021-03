Elisa Isoardi stroncata da un opininista della D’Urso: “È permalosa da morire, chi si loda si sbroda” (FOTO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Roger Garth critica Elisa Isoardi Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque di martedì scorso la padrona di casa è tornata a parlare de L’Isola dei Famosi 15 e in particolare di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La prova del cuoco da quasi dieci giorni è una delle protagoniste assolute del reality show. Infatti, l’ex di Matteo Salvini ha una particolare propensione al comando, che la porta ad essere considerata una delle leader del gruppo dei raffinati. Qualche giorno fa, la professionista piemontese ha avuto un acceso confronto col nuovo arrivato Brando Giorgi. Sembra proprio che l’attore abbia provato a minare la leadership della cuneese, proponendo delle alternative alla gestione del magiare a cui hanno a disposizione. A tal proposito, l’opinionista Roger Garth, ospite a nel talk di Barbara ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021) Roger Garth criticaNella seconda parte di Pomeriggio Cinque di martedì scorso la padrona di casa è tornata a parlare de L’Isola dei Famosi 15 e in particolare di. L’ex conduttrice de La prova del cuoco da quasi dieci giorni è una delle protagoniste assolute del reality show. Infatti, l’ex di Matteo Salvini ha una particolare propensione al comando, che la porta ad essere considerata una delle leader del gruppo dei raffinati. Qualche giorno fa, la professionista piemontese ha avuto un acceso confronto col nuovo arrivato Brando Giorgi. Sembra proprio che l’attore abbia provato a minare la leadershipcuneese, proponendo delle alternative alla gestione del magiare a cui hanno a disposizione. A tal proposito, l’opinionista Roger Garth, ospite a nel talk di Barbara ...

