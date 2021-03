Elisa Isoardi chef dell’Isola dei famosi riscuote successo col riso al granchio (Foto) (Di giovedì 25 marzo 2021) L’esperienza di Elisa Isoardi a La prova del cuoco sta tornando utile sull’Isola dei famosi perché la bella naufraga è diventata chef ufficiale (Foto). Tutto merito delle sue vere doti culinarie e della ricetta del riso al granchio. I naufraghi non hanno molto da mangiare, hanno però acceso il fuoco e hanno il solito riso, niente sale ma ovviamente acqua. Anche un granchio pescato e quindi Elisa Isoardi ha pensato alla ricetta più ovvia, risotto al granchio. Piccola difficoltà, Daniela Martani è vegana, non mangia pesce, ma per la conduttrice non c’è alcun problema. Le è bastato cuocere il riso tutto insieme, togliere la porzione di Daniela e poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 marzo 2021) L’esperienza dia La prova del cuoco sta tornando utile sull’Isola deiperché la bella naufraga è diventataufficiale (). Tutto merito delle sue vere doti culinarie e della ricetta delal. I naufraghi non hanno molto da mangiare, hanno però acceso il fuoco e hanno il solito, niente sale ma ovviamente acqua. Anche unpescato e quindiha pensato alla ricetta più ovvia,tto al. Piccola difficoltà, Daniela Martani è vegana, non mangia pesce, ma per la conduttrice non c’è alcun problema. Le è bastato cuocere iltutto insieme, togliere la porzione di Daniela e poi ...

