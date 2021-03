Eleonora Ferolla | Le fotografie | i matrimoni e la pandemia

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 26 marzo 2021) di Monica De Santisè una fotografa, professionista di riferimento del settore nuziale di Baronissi, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Fotografia. Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese.Fotografia ha ottenuto un totale di 35 recensioni all’interno della sua vetrina suo.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprioo con questa azienda è di 5.0 su 5.0. Nata e cresciuta a Ceraso, piccolo centro a sud di Salerno, si è trasferita a Baronissi quando ha iniziato all’Università i suoi studi in Lingue. Dopo la laurea ha deciso di rimanere nella cittadina della Valle dell’Irno ...