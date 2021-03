Effetto Covid, Sea chiude il 2020 in rosso per 128,6 milioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 marzo 2021 - Pesantissimo l' Effetto della pandemia sui conti di Sea , la società che gestisce gli scali aeroportuali di Milano Linate e Malpensa: il 2020 è stato archiviato con un rosso di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 marzo 2021 - Pesantissimo l'della pandemia sui conti di Sea , la società che gestisce gli scali aeroportuali di Milano Linate e Malpensa: ilè stato archiviato con undi ...

Advertising

infoitinterno : Covid, in Puglia +15,7 per cento di contagi nell'ultima settimana: ancora nessun effetto zona rossa - Sergio41123031 : RT @RogerAthom: Saper dire di no, saper disobbedire, conservare «eroicamente» questa capacità, l’unica che ci consenta di decidere e scegli… - umanesimo : @svirgola2 diciamo che quel rischio l'azzera, al momento non ci sono casi tra i vaccinati di morti di covid i dat… - ilgogingia : @linda_nataloni @Pinzie Dumirox e muori tranquillo! Tutto può essere... questi 500 volontari devono avere preso il… - pejoneresearch : Effetto Covid: Facebook cancella 1,3 mld di account -