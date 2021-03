Edison perfezione cessione controllata norvegese

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –ha perfezionato l’accordo con Sval Energi per ladel 100% diNorge AS. Attraverso questa operazioneesce dal settore esplorazione e produzione di idrocarburi in Norvegia. Il valore complessivo della transazione al closing è stimato in 374 milioni di dollari, di cui una parte è già stata riscossa e una parte pari a 12,5 milioni USD verrà incassata a seguito dell’entrata in produzione del campo di Dvalin. L’incasso alla data del closing è pari a circa 334 milioni di USD. ANorge AS fanno capo partecipazioni nei giacimenti in sviluppo Nova e Dvalin – con riserve stimate pari a 25,9 milioni di barili di olio equivalenti in quotaal 31 dicembre 2020 – e un portafoglio di 5 licenze esplorative. L’operazione è parte del piano di ...