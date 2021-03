Ecco i segreti dell'Expo di Dubai, la prima fiera post - Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Dubai - Il padiglione Italia sarà "all'aria aperta", con un tetto di barche e una facciata composta da cime nautiche, in quello svizzero si potrà vivere un'esperienza unica per ritrovarsi alla fine in ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021)- Il padiglione Italia sarà "all'aria aperta", con un tetto di barche e una facciata coma da cime nautiche, in quello svizzero si potrà vivere un'esperienza unica per ritrovarsi alla fine in ...

Ecco quindi che facendo tesoro del titolo dell'Expo di Dubai, "Connecting Mind, Creating the Future" , l'evento romano, curato dall'architetta Arianna Callocchia, si presenta come un contributo per "...

