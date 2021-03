Ecco Candela P-30, il traghetto elettrico più veloce del mondo (Di giovedì 25 marzo 2021) La nuovissima Candela P-30 con foil, la nave passeggeri completamente elettrica più veloce del mondo, raggiungerà i corsi d’acqua di Stoccolma nel 2022, trasportando i passeggeri da e verso l’arcipelago sopra le onde senza scie, rumore ed emissioni di CO2. I traghetti sono spesso il mezzo di trasporto cittadino più piacevole e panoramico, ma possono essere dolorosamente lenti, oltre che puzzolenti e rumorosi. Peggio ancora, apportano grandi quantità di CO2 e gas nocivi all’atmosfera. Perché non volare invece? Candela P-30, il traghetto elettrico con foil Questo è esattamente ciò che l’azienda tecnologica svedese Candela porterà a Stoccolma, in Svezia: traghetti veloci per pendolari completamente elettrici che si librano sopra le onde su lamine, trasportando in modo ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 25 marzo 2021) La nuovissimaP-30 con foil, la nave passeggeri completamente elettrica piùdel, raggiungerà i corsi d’acqua di Stoccolma nel 2022, trasportando i passeggeri da e verso l’arcipelago sopra le onde senza scie, rumore ed emissioni di CO2. I traghetti sono spesso il mezzo di trasporto cittadino più piacevole e panoramico, ma possono essere dolorosamente lenti, oltre che puzzolenti e rumorosi. Peggio ancora, apportano grandi quantità di CO2 e gas nocivi all’atmosfera. Perché non volare invece?P-30, ilcon foil Questo è esattamente ciò che l’azienda tecnologica svedeseporterà a Stoccolma, in Svezia: traghetti veloci per pendolari completamente elettrici che si librano sopra le onde su lamine, trasportando in modo ...

Advertising

MassiDL273 : chiusa la candela delle 4H, dalle 13:00:01 in poi ecco che 'per magia' il prezzo è tornato su di quasi 1k$ in brevissimo tempo... #Bitcoin - taeemporaryfix : ateez o skz LO FACCIO WOOYOUNG 3RACHA MI SENTITE ?? ECCO FORZA SU CHE ACCENDO LA CANDELA - bukkuuuuu : Mo io domani dovrei mettere una candela per tutte le vittime del cononavirus? Io la metterò quando tutto finirà ecco -