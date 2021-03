EA e Velan Studios pubblicano il nuovo trailer “This is Knockout City”

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 25 marzo 2021) Benvenuto a! EA ehanno rilasciato undi gioco per il loro imminente titolo multiplayer a squadre profondamente ricco di azione e gare elettrizzanti. I giocatori potranno fare squadra con gli amici, personalizzare lo stile del proprio “attaccabrighe”, e utilizzare diverse strategie di assalto mentre vagano per le strade in Team KO. Se sei diversi tipi di palloni non dovessero essere sufficienti, i giocatori potranno trasformarsi in una palla afferrando, schivando, placcando e incastrando altri combattenti nella battaglia per il dominio del dodgeball. Questo non è dodgeball, è dodgeBRAWL. Giocare anon è difficile, ma la pratica è la chiave per vincere; sarà un’esperienza incredibilmente ...