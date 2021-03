E’ Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici cade dall’altalena-video (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel programma di Rai 1, “E’ Sempre Mezzogiorno”, la presentatrice Antonella Clerici è caduta dall’altalena. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E? Sempre Mezzogiorno Rai (@SempreMezzogiornorai) Antonella Clerici è entrata nel cuore delle persone per la sua ironia e genuinità. Dopo aver condotto per anni “La Prova del Cuoco”, la presentatrice è tornata in tv a condurre un programma tutto nuovo “E’ Sempre Mezzogiorno”. Ma nella puntata andata in onda oggi, la nostra Antonellina ha avuto un piccolo imprevisto. Cosa è successo? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE—>UOMINI E DONNA: GEMMA CADAE ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel programma di Rai 1, “E’”, la presentatriceè caduta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E?Rai (@rai)è entrata nel cuore delle persone per la sua ironia e genuinità. Dopo aver condotto per anni “La Prova del Cuoco”, la presentatrice è tornata in tv a condurre un programma tutto nuovo “E’”. Ma nella puntata andata in onda oggi, la nostra Antonellina ha avuto un piccolo imprevisto. Cosa è successo? Scopriamolo insieme. LEGGI ANCHE—>UOMINI E DONNA: GEMMA CADAE ...

sempre mezzogiorno, ascolti: Antonella Clerici segna un nuovo record Ascolti È sempre mezzogiorno: record per Antonella Clerici con la puntata di ieri, 24 marzo Ha fatto letteralmente il botto È sempre mezzogiorno ieri, mercoledì 24 marzo 2021: Antonella Clerici ha infatti ...

Tv, Antonella Clerici cade giù dall'altalena di 'E' Sempre Mezzogiorno' – Video Mondopalermo.it Antonella Clerici cade in diretta dall’altalena: che volo! – VIDEO La conduttrice ha catturato l’attenzione con una caduta in diretta su Rai 1 durante la puntata del suo programma “È sempre Mezzogiorno”. La presentatrice è una delle donne dello spettacolo italiano ...

