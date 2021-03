È il Dantedì, Benigni recita al Quirinale: l’Italia celebra il Sommo Poeta (Di giovedì 25 marzo 2021) Quel 25 marzo dell’anno 1300 Dante intraprese il suo viaggio immaginifico e letterario, ma anche poetico, politico e spirituale nell’aldilà ultraterreno, con la composizione della Divina Commedia. E oggi, 25 marzo 2021, l’Italia celebra il Dantedì, nel settimo centenario dalla morte dell’Alighieri (14 settembre 1321). Non un giovedì come un altro, dunque, quello odierno. Bensì una giornata nell’esclusivo onore del Poeta fiorentino, padre nobile dell’Italia unita. Così come l’Inghilterra ha un giorno dedicato a Shakespeare, o la Germania uno a Goethe e la Spagna uno per Cervantes, anche il nostro Paese ha quello per il “sovrano” di tutti i nostri poeti. Ma non, per favore, un “Dante day”! Un Dantedì. In italiano e con più forza. In diretta dal Quirinale Per festeggiarlo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 marzo 2021) Quel 25 marzo dell’anno 1300 Dante intraprese il suo viaggio immaginifico e letterario, ma anche poetico, politico e spirituale nell’aldilà ultraterreno, con la composizione della Divina Commedia. E oggi, 25 marzo 2021,il, nel settimo centenario dalla morte dell’Alighieri (14 settembre 1321). Non un giovedì come un altro, dunque, quello odierno. Bensì una giornata nell’esclusivo onore delfiorentino, padre nobile delunita. Così come l’Inghilterra ha un giorno dedicato a Shakespeare, o la Germania uno a Goethe e la Spagna uno per Cervantes, anche il nostro Paese ha quello per il “sovrano” di tutti i nostri poeti. Ma non, per favore, un “Dante day”! Un. In italiano e con più forza. In diretta dalPer festeggiarlo ...

Advertising

RaiTre : “Dopo aver letto la Divina Commedia, non si guardano più le persone con distrazione ma come depositari di un destin… - RaiTre : Il #25marzo 2021 è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Per celebrare questa importante d… - RaiTre : A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, #DanteAlighieri, il #25marzo si celebra il #Dantedì con la lettura di Rober… - MMastrantuono : RT @perchetendenza: 'Benigni': Perché oggi alle 19:10, in occasione del #Dantedi, leggerà al Quirinale il XXV canto del Paradiso, alla pres… - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: È il #Dantedì giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Quest’anno la festa cade nel settecentenario della morte d… -