Drive In vaccinale in arrivo ad Avellino, sarà gestito dall'Esercito Italiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L'Esercito Italiano gestirà un Drive in per la somministrazione dei vaccini. E' questa la novità per il comune di Avellino. I soggetti saranno vaccinati direttamente dalle proprie auto. A Campo Genova saranno allestite due tende da campo e saranno dedicate alla somministrazione delle 27mila dosi di Astrazeneca arrivate in Irpinia. Il generale Luciano Portolano, dopo aver pianificato le missioni in Libano, Balcani, Afghanistan, Iraq e Iran, come comandante del Comitato operativo di vertice interforze è stato chiamato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini a gestire anche le forze che l'Esercito ha schierato per contrastare la pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

